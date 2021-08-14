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Осенью состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Кыргызстан

Осенью состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Кыргызстан Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кыргызстане Гидаятом Оруджевым.
Инфраструктура
14 августа 2021 г. 12:50
Осенью состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Кыргызстан

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Кыргызстане Гидаятом Оруджевым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана, стороны обсудили итоги визита министра Руслана Казакбаева в Баку 1-3 июля 2021 года.

Помимо этого, обсуждены инициативы кыргызской стороны по установлению отношений стратегического партнерства между двумя государствами и созданию Межгосударственного совета на уровне глав государств, созданию в обозримой перспективе межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3) и возобновлению договоренностей об Инвестиционном кыргызско-азербайджанском фонде.

Посол отметил, что азербайджанская сторона полностью поддерживает все инициативы Кыргызстана.

Кроме того, стороны выразили готовность к проведению заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между странами осенью 2021 года.

Р.Казакбаев поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

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Версия на английском языке Session of Azerbaijan-Kyrgyzstan intergovernmental commission due in autumn
Версия на азербайджанском языке Payızda Azərbaycan-Qırğızıstan hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək

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