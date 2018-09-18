"Осенняя акция": На квартиры премиум-класса в Renessans Palace объявляются скидки до 15%

18 сентября. REPORT.AZ/ Самый большой жилой комплекс премиального класса в Баку - Renessans Palace объявил о начале новой акции, которая будет действовать в течении всей осени. Это станет последней скидочной кампанией AS Qrup İnvestment на дома, которые планируются к сдаче жильцам до конца текущего года.

Те, кто хотят, воспользовавшись "Осенней акцией", стать владельцем квартиры премиального класса, получат скидки до 15%. А это означает экономию до 36 000 AZN.

В рамках кампании квадратный метр квартир в Renessans Palace будет продаваться по цене от 1900 AZN. А это считается ниже текущей рыночной цены на жилого комплекса премиального класса.

Еще одной возможностью, которая объявила компания AS Qrup İnvestment для этого компплекса является то, что купившие квартиры в течении этой осени смогут её оплатить в рассрочку на 36 месяцев без начисления всяких процентов.

По информации, полученной из компании, "Осенняя акция" станет последней скидочной кампанией в Renessans Palace. До конца текущего года планируется сдача комплекса жильцам, а это приведет к серьезному росту цен.