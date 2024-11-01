Орхан Махмудлу: Госучреждениям не следует обращаться за получением разрешения для пользования полосами COP29

Государственным учреждениям, частным компаниям, субъектам бизнеса и другим юридическим лицам не предусмотрено предоставление без основания разрешений, специальных стикеров и бланков для передвижения по полосам COP29.

Государственным учреждениям, частным компаниям, субъектам бизнеса и другим юридическим лицам не предусмотрено предоставление без основания разрешений, специальных стикеров и бланков для передвижения по полосам COP29.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор департамента транспорта Азербайджанской операционной компании COP29 Орхан Махмудлу.

Он сообщил, что специальными полосами могут пользоваться только автомобили спецобслуживания и общественный транспорт.

"Водителям этих автомобилей с 1 ноября выданы стикеры и разрешения на въезд и парковку. Эти разрешения выдаются исключительно Операционной компанией COP29. Мы призываем другие организации не обращаться по данному вопросу, так как наличие альтернативных дорог позволяет эффективно ими пользоваться", - отметил он.