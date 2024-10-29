Орбан: Азербайджан, Румыния, Венгрия работают над реализацией мегаевропейского проекта

Азербайджан, Румыния, Венгрия работают над реализацией мегаевропейского проекта прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря.

Азербайджан, Румыния, Венгрия работают над реализацией мегаевропейского проекта прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

"Азербайджан, Румыния, Венгрия работают в этом направлении, и у нас есть совместное предприятие, и это решающий шаг в этом направлении, и я надеюсь, что это будет один из самых успешных проектов на территории Евросоюза", - отметил Орбан.

По его словам, реализация проекта позволит обеспечить рынок ЕС "зеленой энергией" через Грузию.

"Для меня большая честь, что мы можем вместе работать в рамках крупнейшего проекта. Этот проект является крупнейшим для Евросоюза, поскольку огромный европейский план предполагает поставку зеленой электроэнергии из региона Южного Кавказа в Европу, что является мегаевропейским проектом", - заявил Орбан.

Он также поблагодарил правительство Грузии во главе с премьером Кобахидзе за активную работу над реализацией проекта.

Энергетические операторы Грузии ("Грузинская государственная электросистема"), Азербайджана ("Азерэнержи"), Венгрии (MVM Zrt) и Румынии (National Power Grid Company Transelectrica S.A) подписали соглашение о создании СП в рамках проекта по прокладке высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию, в начале сентября 2024 года.

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года.