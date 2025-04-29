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Определены победители конкурсов по 16 автобусным маршрутам в Азербайджане

Определены победители конкурсов по 16 автобусным маршрутам в Азербайджане Определены победители конкурсов по 16 автобусным маршрутам в Азербайджане
Инфраструктура
29 апреля 2025 г. 12:43
Определены победители конкурсов по 16 автобусным маршрутам в Азербайджане

В Азербайджане определены победители конкурсов по отбору перевозчиков на 16 междугородных автобусных маршрутах.

Об этом Report заявили в Агентстве наземного транспорта.

По маршруту "Баку-Гянджа" победителем объявлено ООО "Угурлу Йол"; "Баку-Барда" — ООО BakuBus; "Баку-Огуз" — ООО "Руфат" и физическое лицо Абдурахманов Эмин Яшар оглы; "Сумгайыт-Гусар" — физическое лицо Асланов Эмин Балакерим оглы; "Сумгайыт-Мингячевир" — физическое лицо Мамедов Кямран Шахин оглы; "Сумгайыт-Сыныг Кёрпю (пограничный пункт Газах)" — ООО "Каспиан Экспресс"; "Гянджа-Масаллы" — ООО "Фазил-20"; "Сабирабад-Лянкяран" — физическое лицо Исмаилов Эльхан Гусейн оглы; "Мингячевир-Гянджа" — физическое лицо Мустафаев Нахид Хидаят оглы; "Мингячевир-Тертер" — физическое лицо Мусаев Гусейн Салман оглы; "Губа-Хачмаз" — юридическое лицо ООО "Logistics and Transport Services"; "Мингячевир-Халдан (Евлах)" — физическое лицо Бандалиев Эльмир Эльбурус оглы.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: 16 avtobus marşrutu üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

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