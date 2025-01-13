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Определены победители конкурса по трем регулярным автобусным маршрутам

Определены победители конкурса по трем регулярным автобусным маршрутам Определены победители конкурса по междугородним автобусным маршрутам Мингячевир-Газах, Гянджа-Ханкенди-Шуша и Мингячевир-Ханкенди-Лачын.
Инфраструктура
13 января 2025 г. 18:30
Определены победители конкурса по трем регулярным автобусным маршрутам

Определены победители конкурса по обслуживанию междугородних автобусных маршрутов Мингячевир-Газах, Гянджа-Ханкенди-Шуша и Мингячевир-Ханкенди-Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, по маршруту Мингячевир-Газах победителем стал Расулов Шариф Камал оглу, по маршруту Гянджа-Ханкенди-Шуша - юридическое лицо ООО "Фазил-20", по маршруту Мингячевир-Ханкенди-Лачын - Мустафаев Рафиг Шахид оглу.

Отметим, что междугородние маршрутные линии выставляются на конкурс AYNA поэтапно в соответствии с требованиями соответствующего законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок, а также обеспечение прозрачности при установлении маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке Üç müntəzəm avtobus marşrutu üzrə müsabiqənin qalibləri müəyyən edilib

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