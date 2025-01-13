Определены победители конкурса по трем регулярным автобусным маршрутам

Определены победители конкурса по междугородним автобусным маршрутам Мингячевир-Газах, Гянджа-Ханкенди-Шуша и Мингячевир-Ханкенди-Лачын.

Определены победители конкурса по обслуживанию междугородних автобусных маршрутов Мингячевир-Газах, Гянджа-Ханкенди-Шуша и Мингячевир-Ханкенди-Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, по маршруту Мингячевир-Газах победителем стал Расулов Шариф Камал оглу, по маршруту Гянджа-Ханкенди-Шуша - юридическое лицо ООО "Фазил-20", по маршруту Мингячевир-Ханкенди-Лачын - Мустафаев Рафиг Шахид оглу.

Отметим, что междугородние маршрутные линии выставляются на конкурс AYNA поэтапно в соответствии с требованиями соответствующего законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок, а также обеспечение прозрачности при установлении маршрутов.