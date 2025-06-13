Определены победители конкурса на обслуживание трех пригородных автобусных маршрутов

17:32

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) определило победителей конкурса на обслуживание трех пригородных автобусных маршрутов.

Как сообщили Report в AYNA, по маршрутам 160A (Бина "Атчылыг" — центр поселка Бина) и 193 (улица Мирзы Мехти Хана — Лёкбатанский транспортный узел) победителем признано ООО "Чинар-Транс", а по маршруту 503 (Баку — Сумгайыт, улица У. Гаджибейли) — ООО BakuBus.

"Конкурс проведен в соответствии с требованиями законодательства с целью повышения качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок, а также обеспечения прозрачности при выборе компаний на обслуживание маршрутов", - говорится в сообщении.