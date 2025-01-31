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Азербайджан представил предложения по новому Рамочному документу о сотрудничестве с ООН

Азербайджан представил предложения по новому Рамочному документу о сотрудничестве с ООН Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 гг., который Азербайджан планирует подписать с ООН, должен включать реализацию климатических инициатив, объявленных в рамках COP29.
Инфраструктура
31 января 2025 г. 11:13
Азербайджан представил предложения по новому Рамочному документу о сотрудничестве с ООН

Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026-2030 гг., который Азербайджан планирует подписать с ООН, должен включать реализацию климатических инициатив, объявленных в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Самед Баширли на мероприятии, посвященном стратегическим приоритетам данного документа.

"Кроме того, мы предлагаем включить в документ вопрос поддержки проектов устойчивого развития для реинтеграции освобожденных территорий и предложенной официальным Баку 18-й Цели устойчивого развития (гуманитарное разминирование)", - сказал он.

Среди других приоритетов Азербайджана замминистра назвал усиление экономической диверсификации, стимулирование экспорта, расширение инновационных инициатив, укрепление сотрудничества в области VI промышленной революции и цифровой экономики.

Баширли отметил, что Министерство экономики подготовило более детальную презентацию по каждому из этих направлений.

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