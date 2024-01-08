Определены границы Центрального планировочного района Баку

Определены границы Центрального планировочного района Баку, озвучены основные требования.

Определены границы Центрального планировочного района Баку, озвучены основные требования.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития столицы до 2040 года.

Так, предлагаемый Центральный планировочный район Баку охватывает уникальную территорию столицы. Своеобразная планировка и принцип застройки этой территории не прогрессировали в рамках каких-либо законов и постановлений о национальном планировании. Специфический планировочный подход города сформировался в соответствии с его историческим развитием. В результате уникальности столицы и влияния нефтяной экономики на городское развитие с 1920-х годов меры, связанные с городским развитием Баку, были направлены на решение конкретных локальных вопросов, таких как координация и создание транспортных возможностей, установление баланса между эффективностью промышленного развития и обеспечением благоприятных условий жизни для жителей.

Определены конкретные границы Центрального планировочного района Баку, охватывающего важные центральные районы города, а именно городское ядро. Во избежание нанесения ущерба историческому облику города, централизованное планирование предусматривает применение определенных правил по дальнейшим мероприятиям по развитию на территориях, расположенных в пределах района.

Центральный планировочный район Баку характеризуется сочетанием исторических зданий и памятников с современной архитектурой. Целью его создания является обеспечение гармоничного развития Центрального Баку в его исторических границах путем применения конкретных строительных норм и правил на предлагаемой территории. На этой территории расположено большое количество зарегистрированных памятников и исторических зданий, олицетворяющих облик и культурное наследие столицы.