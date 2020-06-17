Определена дата проведения конференции по Договору по открытому небу

Конференция стран - участников Договора по открытому небу, где будет обсуждаться ситуация в связи с выходом из соглашения США, состоится 6 июля.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

"Конференция намечена на 6 июля", - сказали в департаменте.

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России.

Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.