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    Определен рейтинг самых разочаровывающих автомобилей

    Основными критериями оценки стали цена, мощность двигателя, комфортность и объем салона

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Организация Consumer Reports определила десятку марок автомобилей, которые более всего разочаровали своих владельцев после приобретения.

    Как передает Report, основными критериями оценки стали цена, мощность двигателя, комфортность и объем салона.

    Самым значительным разочарованием признан минивэн Dodge Caravan. Он возглавил антирейтинг из-за малой вместительности и неудобного салона.

    Неудобные сиденья и маломощный двигатель принесли второе место трехдверному хэтчбэку Fiat 500.

    Недостаточность числа «лошадей» при высоком потреблении топлива вывели на третью позицию Ford Transit Connect. Эта модель американского производителя собирается по лицензии в Турции.

    В «черный список» попали также Nissan Infiniti QX60, Dodge Journey, Nissan Versa, Chevrolet Trax, Acura ILX, Nissan Centra и Mercedes-Benz GLA-Class, добавляет «Федеральное агентство новостей». 

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