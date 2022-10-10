Оползень в Верхне-Ширванском канале создал угрозу для железных и автомобильных дорог

Оползни, произошедшие на территориях Гёйчайского и Агдашского районов, через территорию которых проходит Верхне-Ширванский канал, поставили под угрозу близлежащие железнодорожные и автомобильные дороги.

Оползни, произошедшие на территориях Гёйчайского и Агдашского районов, через территорию которых проходит Верхне-Ширванский канал, поставили под угрозу близлежащие железнодорожные и автомобильные дороги.

Об этом Report сообщили в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Канал пересекается с реками: Алиджанчай, Турьянчай, Гёйчай, Девебатан, Гирдиман, Незирчай и Агсучай. Оползни на различных территориях, через которые пролегает водоканал, произошел из-за того, что в этом году в него подали большой объем воды. Управление эксплуатации Верхне-Ширванского канала начало срочные работы.

Водоканал был введен в эксплуатацию 64 года назад и берет свое начало из Мингячевирского водохранилища.

Длина канала составляет 122,2 км. Водой из канала орошается площадь в 140 тыс. га в 10 районах Азербайджана (Евлахский, Агдашский, Гёйчайский, Уджарский, Зардабский, Кюрдамирский, Агсуинский, Шамахинский, Исмаиллинский и Гаджигабульский), расположенных на Ширванской равнине.