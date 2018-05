​Оператор Asan İmza избран членом Европейской Ассоциации по электронному идентитету и безопасности

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская IT компания B.EST Solutions, являющаяся разработчиком и оператором услуги мобильной электронной подписи Asan İmza, избрана членом Европейской Ассоциации по электронному идентитету и безопасности (EEMA). Деятельность B.EST Solutions главным образом сосредоточена на разработке эффективных решений для систем электронного управления государством и частных предприятий, а также предоставлении услуг по цифровому идентитету и электронной подписи. Компания является одним из ключевых участников процесса становления и развития электронного государства в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Созданная в 1987 году ассоциация EEMA является авторитетным европейским мозговым центром, координирующим деятельность между своими членами, государственными организациями и законодательными структурами с целью продвижения концепции единого цифрового рынка в еврозоне. Члены ассоциации взаимодействуют в таких сферах, как управление электронным идентитетом, онлайн аутентификация, RFID, смарт-карты и биометрические технологии и т.д. Ежегодно ассоциация организует и участвует в десятках отраслевых мероприятиях, объединяющих ведущих экспертов и инноваторов со всего мира, такие как конференции Trust in Digital World (TDW) и Information Security Solutions Europe (ISSE).

"В настоящее время государства начинают признавать важность технологий электронного идентитета в ответ на вызовы по модернизации и цифровой трансформации гражданского общества. Будучи оператором азербайджанского инновационного бренда Asan İmza - мобильного идентитета, мы очень рады вступить в ряды EEMA, и надеемся, что совместно с нашими коллегами в рамках ассоциации нам удастся создать глобальную сеть провайдеров услуг мобильного идентитета и разработать единые стандарты этой технологии", – отметила руководитель B.EST Solutions Яна Кримпе, комментируя вступление компании в Европейскую Ассоциацию по электронному идентитету и безопасности.

В свою очередь, председатель ассоциации Джон Шама отметил следующее: "Мы приветствуем компанию B.EST Solutions в наших рядах и уверены, что опыт этой компании в сфере мобильного идентитета будет полезным для наших других членов. В свою очередь, будучи EEMA мы будем оказывать поддержку B.EST Solutions с целью инициации совместных усилий по внедрению трансграничных услуг мобильного идентитета между Азербайджаном и Европой".

Компания B.EST Solutions будет активно использовать ресурсы и возможности EEMA с целью повышения информированности международной общественности об азербайджанской технологии мобильной электронной подписи Asan İmza и увеличения экспортно-инвестиционного потенциала ИКТ сферы страны за рубежом. Благодаря членству в EEMA, компания B.EST Solutions планирует участие в таких проектах Европейской Комиссии, как STORK 2.0 и FutureID, а также продолжит выступать на ведущих мировых конференциях, таких как European Identity & Cloud Conference, World e-ID and Cybersecurity, Open Identity Summit и многих других для активной презентации достижений инновационного Азербайджана мировой общественности.