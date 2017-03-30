 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Операционный комитет Игр исламской солидарности и AZAL подписали партнерское соглашение

    Национальный авиаперевозчик стал очередным официальным партнером Игр Баку 2017

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Операционный комитет Игр исламской солидарности и ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) подписали соглашение о партнерстве. Документ подписан операционным директором Игр исламской солидарности Майком Лойндом и вице-президентом AZAL Эльдаром Гаджиевым. Таким образом, AZAL стал очередным официальным партнером Игр "Баку 2017".

    Как сообщает Report, сегодня состоялась пресс-конференция по случаю подписания соглашения.

    М. Лойнд отметил, что партнерство с AZAL имеет большое значение для Игр исламской солидарности: "Уверен, что авиакомпания сыграет важную роль в пропаганде Игр".

    Э. Гаджиев сообщил, что Игры являются не просто спортивными соревнованиями, а важным историческим мероприятием: "Верю, что наша страна организует Игры исламской солидарности на высоком уровне".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi