Операционный комитет Игр исламской солидарности и AZAL подписали партнерское соглашение

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Операционный комитет Игр исламской солидарности и ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) подписали соглашение о партнерстве. Документ подписан операционным директором Игр исламской солидарности Майком Лойндом и вице-президентом AZAL Эльдаром Гаджиевым. Таким образом, AZAL стал очередным официальным партнером Игр "Баку 2017".

Как сообщает Report, сегодня состоялась пресс-конференция по случаю подписания соглашения.

М. Лойнд отметил, что партнерство с AZAL имеет большое значение для Игр исламской солидарности: "Уверен, что авиакомпания сыграет важную роль в пропаганде Игр".

Э. Гаджиев сообщил, что Игры являются не просто спортивными соревнованиями, а важным историческим мероприятием: "Верю, что наша страна организует Игры исламской солидарности на высоком уровне".