ООО ADY Express начало транспортировку крупногабаритных труб из Турции в Азербайджан

Дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ ООО ADY Express (ADY) начало транспортировку крупногабаритных труб из Турции в Азербайджан.

Дочерняя компания ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“ ООО ADY Express (ADY) начало транспортировку крупногабаритных труб из Турции в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в компании.

Проект предусматривает транспортировку 100 труб весом 10 тонн каждая, из которых 20 уже доставлены в Азербайджан. Грузы транспортируются от турецкой станции Арифия до станции Шамкир в Азербайджане.

Перевозка осуществляется по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Проект реализован совместно с турецкой и грузинской компаниями - PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. и GR Logistics & Terminals.