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ООН предупредила об опасной ситуации в сфере морской торговли

ООН предупредила об опасной ситуации в сфере морской торговли Доля 20 крупнейших перевозчиков в мировой морской торговле увеличилась до 91% за 25 лет, что может привести к злоупотреблениям на рынках.
Инфраструктура
29 ноября 2022 г. 10:18
ООН предупредила об опасной ситуации в сфере морской торговли

Доля 20 крупнейших перевозчиков в мировой морской торговле увеличилась до 91% за 25 лет, что может привести к злоупотреблениям на рынках.

Как передает Report, об этом говорится в докладе по морскому транспорту за 2022 год Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

"За последние 25 лет 20 крупнейших перевозчиков увеличили свою долю рынка с 48% до 91%, что почти вдвое больше", - сказано в документе, опубликованном на сайте организации.

Организация считает, что это чревато сокращением предложения и более высокими тарифами для грузоотправителей по всему миру.

Кроме того, отмечается, что около 80% всех продаваемых товаров транспортируется по всему миру морским путем. "В период с 2020 по 2021 год выбросы углекислого газа мировым морским флотом увеличились почти на 5%", - добавляется в документе.

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