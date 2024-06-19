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Около 13 стран подтвердили участие в проекте коридора Север-Юг

Около 13 стран подтвердили участие в проекте коридора Север-Юг Около 13 стран примут участие в проекте международного транспортного коридора Север-Юг.
Инфраструктура
19 июня 2024 г. 12:35
Около 13 стран подтвердили участие в проекте коридора Север-Юг

Около 13 стран примут участие в проекте международного транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил по видеосвязи на пленарном заседании Международного сибирского транспортного форума советник президента РФ Игорь Левитин.

"Что касается [коридора] Север-Юг: практически со всеми странами, которые участвуют в этом проекте, около 13 стран [договорились]. Они все подтвердили свое участие", - сказал Левитин.

Он добавил, что сейчас стоит острая необходимость развития выходов к Северному морскому пути (СМП), в частности, по мнению советника президента, нужно реализовать проект строительства железнодорожных путей к СМП на Урале и в Сибири. Это позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и увеличить грузопоток в страны Азии.

Власти РФ рассчитывают, что коридор Север-Юг может стать альтернативой Суэцкому каналу, позволяя обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив. Важнейший сухопутный участок коридора проходит между РФ, Азербайджаном и Ираном. В настоящее время основная часть перевозок по нему осуществляется с помощью грузовых автомобилей.

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