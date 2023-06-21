О нас

Реконструирован Огузский участок автодороги республиканского значения

Реконструирован Огузский участок автодороги республиканского значения Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило работы по реконструкции огузского участка автомобильной дороги республиканского значения Керимли, отходящего от 17-го километра автодороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница с Гру
Инфраструктура
21 июня 2023 г. 13:24
Реконструирован Огузский участок автодороги республиканского значения

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило работы по реконструкции огузского участка автомобильной дороги республиканского значения Керимли, отходящего от 17-го километра автодороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Сообщается, что данный участок имеет длину 10 км и реконструирован в соответствии с III технической категорией. Проезжая часть дороги составляет 7 метров, ширина дорожных плеч в каждом направлении - 2,5 метра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRespublika əhəmiyyətli Kərimli avtomobil yolunun Oğuz hissəsi yenidən qurulub

Другие новости из категории

AZAL организовал дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван
AZAL организовал дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван
21 июня 2023 г. 13:26
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу завтра
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июль поступят в продажу завтра
21 июня 2023 г. 12:31
Два рейса AZAL из Баку в Нахчыван задерживаются
Два рейса AZAL из Баку в Нахчыван задерживаются
21 июня 2023 г. 10:17
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
21 июня 2023 г. 08:24
Сменилось руководство двух дочерних компаний АЖД
Сменилось руководство двух дочерних компаний АЖД
20 июня 2023 г. 19:39
AZAL обеспечивает все потребности пассажиров на рейсах по маршруту Баку-Нахчыван-Баку
AZAL обеспечивает все потребности пассажиров на рейсах по маршруту Баку-Нахчыван-Баку
20 июня 2023 г. 16:48
AZAL в 12-й раз признан лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ
AZAL в 12-й раз признан лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ
20 июня 2023 г. 16:23
В Азербайджане в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды
В Азербайджане в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды
20 июня 2023 г. 15:30
Начался ремонт эскалаторов на станции 28 мая бакинского метрополитена
ФотоНачался ремонт эскалаторов на станции "28 мая" бакинского метрополитена
20 июня 2023 г. 15:04
Разработано мобильное приложение для безналичной оплаты в автобусах в Баку
Разработано мобильное приложение для безналичной оплаты в автобусах в Баку
20 июня 2023 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi