Реконструирован Огузский участок автодороги республиканского значения

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило работы по реконструкции огузского участка автомобильной дороги республиканского значения Керимли, отходящего от 17-го километра автодороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница с Гру

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило работы по реконструкции огузского участка автомобильной дороги республиканского значения Керимли, отходящего от 17-го километра автодороги М5 Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Сообщается, что данный участок имеет длину 10 км и реконструирован в соответствии с III технической категорией. Проезжая часть дороги составляет 7 метров, ширина дорожных плеч в каждом направлении - 2,5 метра.