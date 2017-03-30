Ограничивается движение на улице Мирзаги Алиева Баку

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В рамках реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг комплекса мечети "Тезепир" и площади Физули на территории Ясамальского района Баку, с 31 марта будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Мирзаги Алиева и Муртузы Мухтарова.

Как сообщили Report в пресс-секретариате ОАО "Азеравтойол", ограничения движения транспорта будут в силе до завершения проводимой на территории реконструкции дорожной инфраструктуры: "Заранее приносим гражданам извинения за возможные неудобства и просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам".