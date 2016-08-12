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    ​Ограничивается движение еще на одном отрезке проспекта Гара Гараева

    С учетом интенсивности движения на указанном отрезке дороги, ремонтные работы планируется завершить в кратчайший срок

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В связи с ремонтно-строительными работами в ночь с 13-го на 14-ое августа в движении транспорта на отрезке дороги от пересечения проспекта Гара Гараева с улицей Бахруза Нуриева (Торговый центр "Лачин") до пересечения с проспектом Бабека будут введены ограничения.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", с учетом интенсивности движения на указанном отрезке дороги ремонтные работы планируется завершить в кратчайший срок.

    Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.

    За возможные неудобства "Азеравтойол" приносит извинения. 

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