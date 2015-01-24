​Ограничено движение транспорта на одном из главных проспектов Баку

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В связи с обновлением асфальтового покрытия в Баку на крайней полосе Московского проспекта в направлении круга "20 Января" и на дороге выше улицы Музаффара Гасанова ограничено движение.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, ремонтные работы продлятся два дня и дорога будет сдана в пользование 26 января.

Водителям рекомендуется в качестве альтернативы воспользоваться основной дорогой Московского проспекта.