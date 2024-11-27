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Ограничен въезд автобусов в ЦТО метро "Гянджлик" 

Ограничен въезд автобусов в ЦТО метро "Гянджлик"  Въезд автобусов в Центр транспортного обмена (ЦТО) метро "Гянджлик" ограничен в связи с завтрашней игрой на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Инфраструктура
27 ноября 2024 г. 17:55
Ограничен въезд автобусов в ЦТО метро Гянджлик 

Въезд автобусов в Центр транспортного обмена (ЦТО) метро "Гянджлик" ограничен в связи с завтрашней игрой на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, на станции перед торговым центром "Гянджлик Молл" организовано около 160 остановок для автобусов, следующих по 13 регулярным маршрутам.

Для обеспечения беспрепятственного передвижения направляющихся на игру болельщиков будет выделена специальная автобусная зона.

Завтра на стадионе "Карабах" встретится с французским "Лионом". Матч начнется в 21:45.

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Версия на азербайджанском языке “Gənclik” NMM-ə avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb

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