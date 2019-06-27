Госагентство: Ограбленный в Испании азербайджанец не является сыном Салеха Мамедова

Ограбленный на испанской Ибице 22-летний азербайджанский турист не является сыном председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салеха Мамедова.

Об этом сообщили Report в пресс-службе организации.

Вчера некоторые зарубежные СМИ сообщили, что у 22-летнего азербайджанского туриста украли на Ибице часы стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов. Заявлялось, что это сын Салеха Мамедова Субхан Мамедли.

"Это ложь и абсурд. Субхан Мамедли не был на Ибице, в Испании, и не учился в Королевском колледже Лондона. Эту информацию легко проверить", - говорится в сообщении.