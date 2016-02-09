Обнародованы работы Апелляционного совета, созданного при министерстве экономики

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева начался процесс создания апелляционных советов при местных и центральных органах исполнительной власти. Также создан совет при министерстве экономики.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

По его словам, целью совета является объективное и оперативное рассмотрение жалоб предпринимателей, а также юридических и физических лиц.

Замминистра добавил, что в случае поступления жалобы от какого-либо предпринимательского субъекта относительно деятельности министерства, этот вопрос будет рассмотрен в рамках законодательства и принято соответствующее решение: "В состав совета входят представители структурных подразделений министерства экономики".

С.Мамедов внес ясность в форму обращения в совет и отметил, что заявления будут приниматься как в электронной форме, так и посредством горячей линии "195-2".

Коснувшись вопроса снижения срока выдачи сертификатов происхождения до 1 дня, замминистра подчеркнул, что в соответствии с поручением президента об улучшении предпринимательской и деловой среды проводятся оперативные и значительные работы.