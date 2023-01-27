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Оформлены права собственности на дома, построенные в Агдаме в послевоенный период

Оформлены права собственности на дома, построенные в Агдаме в послевоенный период Сегодня Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики оказала услуги мобильной регистрации жителям села Чеменли Агдамского района и близлежащих сел.
Инфраструктура
27 января 2023 г. 18:12
Оформлены права собственности на дома, построенные в Агдаме в послевоенный период

Сегодня Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики оказала услуги мобильной регистрации жителям села Чеменли Агдамского района и близлежащих сел.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, были оформлены права собственности на построенные за счет государственных средств жилые дома вместо жилых кварталов, разрушенных и пришедших в негодность в результате атак вооруженных сил Армении на мирные жилые районы, расположенные вдали от линии фронта.

Были приняты заявления на оформление документов на 283 дома в рамках указа президента Ильхама Алиева "Об оформлении прав на жилые дома и квартиры в многоквартирных жилых домах, построенных за счет государственных средств в связи с ликвидацией последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и военных операций, произошедших на территории Азербайджанской Республики, а также регулировании некоторых вопросов, связанных с земельными участками, на которых они расположены".

На сегодняшний день, в связи с реализацией указа, зарегистрированы права собственности граждан на 1 792 жилых помещения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda müharibədən sonra tikilmiş evlərin mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilib

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