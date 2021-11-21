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Официальные лица Азербайджана и Ирана рассмотрели промышленные и инвестиционные проекты

Официальные лица Азербайджана и Ирана рассмотрели промышленные и инвестиционные проекты В ходе однодневного визита в Тегеран заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и городского развития Ирана, сопредседателем Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Исла
Инфраструктура
21 ноября 2021 г. 22:50
Официальные лица Азербайджана и Ирана рассмотрели промышленные и инвестиционные проекты

В ходе однодневного визита в Тегеран заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и городского развития Ирана, сопредседателем Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Исламской Республикой Иран и Азербайджаном Рустамом Гасеми.

Как передает Report, стороны подчеркнули важность наращивания усилий для устойчивого развития отношений между двумя странами в сферах нефти и газа, транспорта, энергетики, транзита, совместных промышленных и инвестиционных проектов, информационных и коммуникационных технологий, сельского хозяйства, гуманитарной и других сфер. Были рассмотрены существующие возможности и перспективы на будущее, отмечена полезность взаимных визитов и встреч.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla İran rəsmiləri sənaye və investisiya layihələrini nəzərdən keçirib

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