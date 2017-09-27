Официальные лица Азербайджана, Грузии и Турции проверили готовность к открытию БТК

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Тбилиси. 27 сентября. REPORT.AZ/ Руководители соответствующих структур Азербайджана, Грузии и Турции поинтересовались ходом строительных работ на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает грузинское бюро Report, председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, председатель правления АО "Грузинские железные дороги" Мамука Бахтадзе, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, председатель правления ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" Рауф Велиев, а также послы Азербайджана и Турции в Грузии Дурсун Гасанов и Зеки Левент Гюмрюкчю, другие официальные лица 26 сентября отправились поездом из Тбилиси в Ахалкалаки.

Государственные и правительственные лица посетили Залга, Тетрискало и другие станции, поинтересовались процессом подготовки к открытию БТК, которая объединит Азию и Европу. Ожидается, что результаты визита в Ахалкалаки будут прокомментированы прессе.