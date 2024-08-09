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Президент: Одним из важных направлений взаимодействия со странами ЦА является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере

Президент: Одним из важных направлений взаимодействия со странами ЦА является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере Одним из важных направлений взаимодействия Азербайджана со странами Центральной Азии является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере.
Инфраструктура
9 августа 2024 г. 14:51
Президент: Одним из важных направлений взаимодействия со странами ЦА является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере

Одним из важных направлений взаимодействия Азербайджана со странами Центральной Азии является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 9 августа на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в столице Казахстана Астане.

Глава государства отметил, что увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, мероприятия по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 миллионов до 25 миллионов тонн, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии, еще больше повышают практическую значимость Среднего коридора.

"Активно реализуются инвестиционные проекты с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Уже созданы Азербайджано-казахский, Азербайджано-кыргызский и Азербайджано-узбекский совместные инвестиционные фонды. Реализуемый проект "Цифровой шелковый путь" будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры и цифровой безопасности" - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Another important direction of our cooperation is interaction in sphere of transportation and transit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Mərkəzi Asiya ölkələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətimizin mühüm istiqamətlərindən biri də nəqliyyat-tranzit əməkdaşlığıdır"

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