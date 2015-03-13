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    Одна из столичных дорог будет полностью реконструирована

    С этой целью ОАО Азерйолсервис обратилось к соответствующим структурам

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Планируется полная реконструкция четырех полос дороги на пересечении улиц Шафаята Мехдиева и Хаквердиева вплоть до парка Гусейна Джавида.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

    По его словам, в настоящее время собирается информация о расположенных на указанном отрезке объектах (жилых домах и земельных участках): "В связи с проведением указанной дороги ОАО "Азерйолсервис" просит соответствующие структуры приостановить все проводимые на данной территории строительные работы".

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