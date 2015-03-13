Одна из столичных дорог будет полностью реконструирована

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Планируется полная реконструкция четырех полос дороги на пересечении улиц Шафаята Мехдиева и Хаквердиева вплоть до парка Гусейна Джавида.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

По его словам, в настоящее время собирается информация о расположенных на указанном отрезке объектах (жилых домах и земельных участках): "В связи с проведением указанной дороги ОАО "Азерйолсервис" просит соответствующие структуры приостановить все проводимые на данной территории строительные работы".