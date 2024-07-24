Одна из центральных улиц Баку больше месяца закрыта на ремонт

На одной из центральных улиц Баку вот уже больше месяца продолжаются ремонтные работы.
Как сообщает Report, речь идет об улице Мирзааги Алиева.
В результате водителям приходится пользоваться альтернативными дорогами, что приводит к возникновению постоянных пробок на указанной территории.
В Государственном агентстве автомобильных дорог сообщили, что ремонтные работы проводятся ОАО “Азерсу”.
В свою очередь, в Государственном агентстве водных ресурсов на вопрос о том, когда закончатся ремонтные работы, ответили, что не располагают никакой информацией.
Подробнее об этом в видеосюжете Baku Tv: