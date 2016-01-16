Один из входов станции метро "Иншаатчылар" закроется для пассажиров

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Второй вестибюль станции метро "Иншаатчылар" будет временно закрыт для пассажиров.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По информации, согласно пункту 2.4 плана мероприятий, разработанных в соответствии с "Государственной программой по развитию Бакинского метрополитена на 2011-2015 годы", предусмотрена реконструкция и оснащение современным оборудованием станций метрополитена: "Три установленных во втором вестибюле станции "Иншаатчылар" эскалатора типа ET-5 подлежат замене из-за истечения 30-летнего срока эксплуатации. Поэтому второй вестибюль станции закрывается для пассажиров".

В связи с этим ЗАО "Бакинский метрополитен" предупреждает пассажиров, что второй вестибюль станции "Иншаатчылар" (в направлении станции "20 января") 18 января с 06:00 будет временно закрыт. Пассажиры могут воспользоваться для передвижения первым вестибюлем станции (в направлении АТС).

Отметим, что ограничений для пользования подземным переходом также не будет.