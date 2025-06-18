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ОЧЭС стремится превратить Средний коридор в конкурентоспособный маршрут

ОЧЭС стремится превратить Средний коридор в конкурентоспособный маршрут Основная цель Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) - превратить Средний коридор в конкурентоспособный маршрут.
Инфраструктура
18 июня 2025 г. 14:22
ОЧЭС стремится превратить Средний коридор в конкурентоспособный маршрут

Основная цель Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) - превратить Средний коридор в конкурентоспособный маршрут.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Национального собрания Болгарии Наталия Киселева на пленарной сессии Парламентской ассамблеи ОЧЭС в Баку.

По ее словам, планируется создание морского хаба в Черном море, по которому возможна транспортировка энергоресурсов из Европы в Центральную Азию через Южный Кавказ: "Местоположение пока не определено, однако Европейский союз полностью поддерживает эту инициативу".

Киселева подчеркнула, что превращение Среднего коридора в конкурентоспособный маршрут является приоритетным: "Этот коридор обеспечивает сообщение между Центральной Азией и Европой в течение 15 дней. Он представляет собой важную альтернативу сухопутным маршрутам, особенно в обход России, что при нынешней геополитической ситуации приобретает особое значение".

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