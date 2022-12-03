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Объявлены победители конкурса на междугородние автобусные маршруты

Объявлены победители конкурса на междугородние автобусные маршруты Определены победители конкурса, объявленного Азербайджанским агентством наземного транспорта, по междугородним регулярным автобусным маршрутам "Баку-Астара-Баку", "Астара-Баку-Астара", "Баку-Лянкяран-Баку" и "Лянкяран-Баку-Лянкяран".
Инфраструктура
3 декабря 2022 г. 13:26
Объявлены победители конкурса на междугородние автобусные маршруты

Определены победители конкурса, объявленного Азербайджанским агентством наземного транспорта, по междугородним регулярным автобусным маршрутам "Баку-Астара-Баку", "Астара-Баку-Астара", "Баку-Лянкяран-Баку" и "Лянкяран-Баку-Лянкяран".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, конкурс проводился в продолжение мероприятий, связанных с обеспечением конкурентной среды на рынке междугородних пассажироперевозок, требований законодательства в области закрепления маршрутов. Конкурс был организован в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте", и "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года под номером 52.

Победителями конкурса по маршруту "Баку-Астара-Баку" стали три физических лица - Джалилов Эльман Али оглу, Садыгов Ильгар Малик оглу и Гасанов Гюльали Ханали оглу, по маршруту "Астара-Баку-Астара - два физических лица - Гасанов Мирнахид Ибад оглу и Джафаров Эльчин Акиф оглу, по маршруту "Баку-Лянкяран-Баку" - два физических лица - Шахвердиев Вугар Айдын оглу и Джафаров Эльчин Акиф оглу, по маршруту "Лянкяран-Баку-Лянкяран" - два физических лица - Гусейнов Рахат Али оглу и Фатуллаев Анар Бахадур оглу.

С каждым из этих лиц в соответствии с законом будет подписан договор на осуществление деятельности по пассажироперевозкам в качестве перевозчика.

Отметим, что Агентство наземного транспорта будет поэтапно представлять на конкурс междугородные маршрутные линии в соответствии с требованиями законодательства. Цель - повысить качество, безопасность и комфорт предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок, а также в обеспечить прозрачности при закреплении маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhərlərarası avtobus marşrutları üzrə keçirilən müsabiqənin qalibləri açıqlanıb

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