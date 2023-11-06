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Объявлены изменения в работе Бакинского метрополитена в праздники

Объявлены изменения в работе Бакинского метрополитена в праздники ЗАО "Бакинский метрополитен" меняет режим работы в связи с нерабочими днями в стране с 8 по 12 ноября.
Инфраструктура
6 ноября 2023 г. 16:08
Объявлены изменения в работе Бакинского метрополитена в праздники

ЗАО "Бакинский метрополитен" меняет режим работы в связи с нерабочими днями в стране с 8 по 12 ноября.

Об этом Report заявил заместитель председателя "Бакметрополитена" Идаят Мамедов.

По его словам, 8 ноября интервал движения поездов по ветке Ази Асланов - 28 Мая и в обратном направлении составит 2 минуты: "В праздничные дни с 9 по 12 ноября интервал движения составит 3 минуты. Поезда, курсирующие со станции "Бакмил" и обратно, будут работать по субботнему графику - 8 ноября и по воскресному графику - в остальные праздничные дни".

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu bayram və istirahət günlərində iş rejimini dəyişəcək

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