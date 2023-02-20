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Назван годовой грузооборот железной дороги Горадиз-Агбенд

Назван годовой грузооборот железной дороги Горадиз-Агбенд Ежегодно по железнодорожной линии Горадиз – Агбенд планируется перевозить более 15 миллионов тн грузов.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 18:56
Назван годовой грузооборот железной дороги Горадиз-Агбенд

Ежегодно по железнодорожной линии Горадиз – Агбенд планируется перевозить более 15 млн тонн грузов.

Об этом Report сообщил начальник управления контроля за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы.

"Если вспомнить советские времена, то объем перевозок по этому проекту планировался на уровне 15 млн тонн. Но возможности нашего нынешнего проекта шире, мы планируем перевозить более 15 млн тонн грузов ежегодно. Это станет возможным после открытия Зангезурского коридора", - сообщил Т.Аббаслы.

По его словам, по линии будут курсировать поезда, работающие на дизельном топливе, а в будущем планируется электрифицировать эту железнодорожную линию.

Отметим, что проектирование и строительство железной дороги Горадиз-Агбанд выполнено согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 13 марта 2021. Проект предусматривает 9 станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлак, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), строительство 469 инженерных сооружений (41 мост, 3 туннеля, 22 автомобильных переезда, 2 галереи, 4 перехода для животных, 253 водопропускные трубы и 144 запасных переезда), 70 стрелок, 110,4 км систем сигнализации и связи.

Все строительно-монтажные работы ведутся в три этапа. Железнодорожные линии Горадиз-Агбанд пересекают реку Хакари, над которой строится самый длинный в Азербайджане железнодорожный мост с 13 пролетами и длиной 418 метров.

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Версия на азербайджанском языке Horadiz-Ağbənd dəmiryolunun illik yükdaşıma qabiliyyəti açıqlanıb

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