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Объявлен открытый тендер на строительство еще 15 жилых зданий в Шуше

Объявлен открытый тендер на строительство еще 15 жилых зданий в Шуше Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на строительство оставшихся 15 жилых зданий жилмассива из 23 зданий в Южной жилой зоне.
Инфраструктура
4 июля 2022 г. 17:31
Объявлен открытый тендер на строительство еще 15 жилых зданий в Шуше

Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на строительство оставшихся 15 жилых зданий жилмассива из 23 зданий в Южной жилой зоне.

Об этом Report сообщили в Управлении.

По информации, к участию в тендере приглашаются компании, имеющие соответствующую лицензию и опыт в сфере строительства, а также материально-техническую базу. Здания будут 3-х и 5-этажными и должны соответствовать Генплану города.

Компании могут отправить юридические документы в Управление до 9 августа, а предложения – до 18 августа.

23 июня был объявлен победитель тендера на строительство 8 жилых зданий в Шуше.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada daha 15 yaşayış binasının inşasına dair açıq tender elan olunub

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