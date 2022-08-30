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Объявлен конкурс по семи регулярным маршрутным линиям в Баку

Объявлен конкурс по семи регулярным маршрутным линиям в Баку Бакинское транспортное агентство объявило конкурс на 5 существующих и 2 новых, в общей сложности 7 регулярных маршрутных линий.
Инфраструктура
30 августа 2022 г. 16:14
Объявлен конкурс по семи регулярным маршрутным линиям в Баку

Бакинское транспортное агентство объявило конкурс по 5 существующим и 2 новым, в общей сложности 7 регулярным маршрутным линиям.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Согласно информации, на основании поступивших обращений граждан были проведены анализы по регулярным маршрутным линиям № 104, 161, 163, 166 и 189. Из-за неудовлетворительного состояния пассажироперевозок они были включены в конкурс.

В то же время, для упрощения поездок граждан было принято решение о создании и запуске новых скоростных маршрутов E1 - от станции метро “Халглар достлугу” до торгового центра "Бина", и E2 - до торгового центра "Садарак".

Конкурс будет проводиться в соответствии с "Порядком осуществления конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам автомобильным транспортом по внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам", утвержденным постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 3 апреля 2009 года № 52.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Агентство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 7 müntəzəm marşrut xətti ilə bağlı müsabiqə elan edilib

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