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Обсуждены возможности выхода Таджикистана на европейский рынок через Средний коридор

Обсуждены возможности выхода Таджикистана на европейский рынок через Средний коридор В Баку обсудили возможности выхода Таджикистана на европейские рынки через Средний коридор.
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 13:56
Обсуждены возможности выхода Таджикистана на европейский рынок через Средний коридор

В Баку обсудили возможности выхода Таджикистана на европейские рынки через Средний коридор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, в рамках совещания руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" в Баку состоялась встреча между председателем АЖД Ровшаном Рустамовым и первым заместителем начальника дороги "Таджикистанских железных дорог" Сорбоном Гулахмадовым.

На встрече были обсуждены основные направления и перспективы развития железнодорожного сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном, в частности возможности выхода Таджикистана на европейские рынки через Средний коридор.

Было отмечено, что дальнейшая перевозка грузов, прибывших автомобильным транспортом из Китая в Таджикистан, по Евразийскому транспортному маршруту в западном направлении, предоставляет возможности для диверсификации Среднего коридора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistanın Orta Dəhlizlə Avropa bazarına çıxış imkanları müzakirə edilib

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