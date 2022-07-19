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Обсуждены транспортно-транзитные возможности Азербайджана

Обсуждены транспортно-транзитные возможности Азербайджана Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с Генеральным секретарем межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфгангом Кюппером.
Инфраструктура
19 июля 2022 г. 19:05
Обсуждены транспортно-транзитные возможности Азербайджана

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с Генеральным секретарем межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфгангом Кюппером.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

"Были обсуждены сотрудничество Азербайджан-OTIF, транспортно-транзитные возможности нашей страны и реформы, осуществляемые в железнодорожной сфере", - отметил Р. Набиев.

Завтра генеральный секретарь Вольфганг Кюппер посетит освобожденные от оккупации территории, в том числе ознакомится со строительством железнодорожной линии Горадиз – Агбенд.

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