Обсуждены транспортно-транзитные возможности Азербайджана

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с Генеральным секретарем межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфгангом Кюппером.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с Генеральным секретарем межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфгангом Кюппером.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

"Были обсуждены сотрудничество Азербайджан-OTIF, транспортно-транзитные возможности нашей страны и реформы, осуществляемые в железнодорожной сфере", - отметил Р. Набиев.

Завтра генеральный секретарь Вольфганг Кюппер посетит освобожденные от оккупации территории, в том числе ознакомится со строительством железнодорожной линии Горадиз – Агбенд.