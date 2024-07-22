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Обсуждены подготовительные работы к осенне-зимнему сезону в сфере теплоснабжения

Обсуждены подготовительные работы к осенне-зимнему сезону в сфере теплоснабжения Состоялось заседание по подготовке к осенне-зимнему сезону 2024-2025 года в сфере теплоснабжения.
Инфраструктура
22 июля 2024 г. 20:01
Обсуждены подготовительные работы к осенне-зимнему сезону в сфере теплоснабжения

Состоялось заседание по подготовке к осенне-зимнему сезону 2024-2025 года в сфере теплоснабжения.

Как сообщили Report в Кабинете министров, на заседании под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова обсуждались вопросы готовности к эксплуатации котельных и тепловых пунктов, совершенствование деятельности ОАО "Азеристиликтеджхизат" и стоящие перед ним задачи.

По итогам заседания приняты решения и даны поручения по повышению качества услуг в сфере теплоснабжения, приведению оборудования в рабочее состояние, предотвращению перебоев в теплоснабжении и другим срочным мерам.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstilik enerjisi təchizatı sahəsində payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri müzakirə edilib

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