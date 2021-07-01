Обсуждено восстановление автобусного сообщения между Баку и Стамбулом

В соответствии с "Соглашением о международных автомобильных перевозках между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" в Стамбуле состоялось очередное заседание азербайджано-турецкой смешанной комиссии.

В соответствии с "Соглашением о международных автомобильных перевозках между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики" в Стамбуле состоялось очередное заседание азербайджано-турецкой смешанной комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В ходе заседания была обсуждена текущая ситуация в области международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Турцией.

Предметом дискуссий, в частности, стали вопросы обмена статическими данными в связи с использованием разрешительных бланков автоперевозчиками двух стран, проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок, пути их решения. Стороны также обсудили создание благоприятных условий для поездок автоперевозчиков Нахчыванской Автономной Республики в Грузию и другие страны через территорию Турции, возможности транзита турецких перевозчиков через территорию Нахчыванской Автономной Республики и оптимизацию затрат на транзит при осуществлении перевозок посредством Каспийского моря через Азербайджан в Центральную Азию.

Принимая во внимание ограничения, внедренные на погранично-пропускных пунктах ряда стран в период пандемии, растущую потребность турецких перевозчиков в транзите через территорию Азербайджана и расширение торгово-экономических связей, количество квот на разрешительные бланки, используемые для осуществления международных перевозок, был адаптирован к существующим потребностям.

Стороны договорились о направлениях совместной деятельности в проектах на различных платформах по упрощению грузоперевозок в направлении Восток-Запад и подчеркнули важность расширения сотрудничества для повышения роли национальных перевозчиков в этой сфере.

На заседании в связи с ослаблением карантинных условий также состоялся обмен мнениями о возобновлении пассажирских перевозок по маршруту Баку-Стамбул-Баку, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19.

В завершение был подписан соответствующий протокол по перспективам и другим актуальным вопросам.