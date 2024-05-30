О нас

Обсуждено укрепление транспортных связей между Востоком и Западом

Обсуждено укрепление транспортных связей между Востоком и Западом Программа развития ООН (ПРООН) и Европейская комиссия обсудили укрепление транспортно-логистических связей между Востоком и Западом.
Инфраструктура
30 мая 2024 г. 16:14
Обсуждено укрепление транспортных связей между Востоком и Западом

Программа развития ООН (ПРООН) и Европейская комиссия обсудили укрепление транспортно-логистических связей между Востоком и Западом.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), обсуждения состоялись на конференции "Инициатива Среднего коридора - узел между Европой и Азией".

Конференция была организована совместно Европейским институтом азиатских исследований (EIAS) и посольством Азербайджана в Бельгии.

На панельных дискуссиях в рамках конференции был проведен обмен мнениями о ключевой роли Азербайджана в формировании Среднего коридора как надежного торгового маршрута, а также о работе по цифровизации торговых каналов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоUNDP, EC discuss strengthening transport links between East and West
Версия на азербайджанском языке ФотоŞərq və Qərb arasında nəqliyyat bağlantısının gücləndirilməsi müzakirə edilib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
24 мая 2024 г. 08:58
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
Spectator: Колониальная империя Макрона разваливается на глазах
26 мая 2024 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi