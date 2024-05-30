Обсуждено укрепление транспортных связей между Востоком и Западом

Программа развития ООН (ПРООН) и Европейская комиссия обсудили укрепление транспортно-логистических связей между Востоком и Западом.

Программа развития ООН (ПРООН) и Европейская комиссия обсудили укрепление транспортно-логистических связей между Востоком и Западом.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), обсуждения состоялись на конференции "Инициатива Среднего коридора - узел между Европой и Азией".

Конференция была организована совместно Европейским институтом азиатских исследований (EIAS) и посольством Азербайджана в Бельгии.

На панельных дискуссиях в рамках конференции был проведен обмен мнениями о ключевой роли Азербайджана в формировании Среднего коридора как надежного торгового маршрута, а также о работе по цифровизации торговых каналов.