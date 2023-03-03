Обсуждено участие белорусских компаний в восстановлении Карабаха

Есть большие возможности для расширения сотрудничества с белорусскими компаниями в рамках восстановительных и строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Есть большие возможности для расширения сотрудничества с белорусскими компаниями в рамках восстановительных и строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на встрече с заместителем премьер-министра Беларуси, сопредседателем Азербайджано-белорусской межправительственной комиссии Игорем Петришенко.

Состоялся обмен мнениями о расширении экономических и торговых связей между Азербайджаном и Беларусью, участии белорусских компаний в восстановлении освобожденных территорий, поощрении инвестиций и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-белорусские отношения, основанные на принципах взаимного уважения и надежного партнерства, развиваются, между странами существует договорно-правовая база.

"Это создает прочную основу для расширения экономической повестки дня и реализации нашего потенциала", - сказал Алекберов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам стимулирования инвестиций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.