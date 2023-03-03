О нас

Обсуждено участие белорусских компаний в восстановлении Карабаха

Обсуждено участие белорусских компаний в восстановлении Карабаха Есть большие возможности для расширения сотрудничества с белорусскими компаниями в рамках восстановительных и строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Инфраструктура
3 марта 2023 г. 16:59
Обсуждено участие белорусских компаний в восстановлении Карабаха

Есть большие возможности для расширения сотрудничества с белорусскими компаниями в рамках восстановительных и строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на встрече с заместителем премьер-министра Беларуси, сопредседателем Азербайджано-белорусской межправительственной комиссии Игорем Петришенко.

Состоялся обмен мнениями о расширении экономических и торговых связей между Азербайджаном и Беларусью, участии белорусских компаний в восстановлении освобожденных территорий, поощрении инвестиций и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-белорусские отношения, основанные на принципах взаимного уважения и надежного партнерства, развиваются, между странами существует договорно-правовая база.

"Это создает прочную основу для расширения экономической повестки дня и реализации нашего потенциала", - сказал Алекберов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам стимулирования инвестиций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağın bərpasında Belarus şirkətlərinin iştirakı müzakirə olunub

Самое читаемое

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс.
24 февраля 2023 г. 23:25
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
25 февраля 2023 г. 18:57
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi