Обсуждено участие американских инвесторов в Бакинском порту

Члены американского "Центра Каспийской политики" (Caspian Policy Center) посетили Бакинский порт.
Report сообщает об этом со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".
По информации, в рамках визита было обсуждено участие американских инвесторов и бизнеса во 2-м этапе развития Бакинского порта.
В состав делегации вошли генеральный директор организации Афган Нифти, вице-президент Фонда "Наследие" Джеймс Карафано и научный сотрудник Энтони Ким. В ходе встречи гости были проинформированы об увеличении объемов грузоперевозок и важной роли, которую играет Бакинский порт в качестве регионального узла, соединяющего торговлю Востока-Запада.
С участниками достигнута договоренность о реализации совместных исследовательских проектов для повышения осведомленности о стратегическом значении "Среднего коридора" в логистике и глобальной торговле.