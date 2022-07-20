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Обсуждено участие американских инвесторов в Бакинском порту

Обсуждено участие американских инвесторов в Бакинском порту Члены американского "Центра Каспийской политики" (Caspian Policy Center) посетили Бакинский порт.
Инфраструктура
20 июля 2022 г. 18:21
Обсуждено участие американских инвесторов в Бакинском порту

Члены американского "Центра Каспийской политики" (Caspian Policy Center) посетили Бакинский порт.

Report сообщает об этом со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

По информации, в рамках визита было обсуждено участие американских инвесторов и бизнеса во 2-м этапе развития Бакинского порта.

В состав делегации вошли генеральный директор организации Афган Нифти, вице-президент Фонда "Наследие" Джеймс Карафано и научный сотрудник Энтони Ким. В ходе встречи гости были проинформированы об увеличении объемов грузоперевозок и важной роли, которую играет Бакинский порт в качестве регионального узла, соединяющего торговлю Востока-Запада.

С участниками достигнута договоренность о реализации совместных исследовательских проектов для повышения осведомленности о стратегическом значении "Среднего коридора" в логистике и глобальной торговле.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanında amerikalı investorların iştirakı müzakirə edilib

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