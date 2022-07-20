Обсуждено участие американских инвесторов в Бакинском порту

Члены американского "Центра Каспийской политики" (Caspian Policy Center) посетили Бакинский порт.

Члены американского "Центра Каспийской политики" (Caspian Policy Center) посетили Бакинский порт.

Report сообщает об этом со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

По информации, в рамках визита было обсуждено участие американских инвесторов и бизнеса во 2-м этапе развития Бакинского порта.

В состав делегации вошли генеральный директор организации Афган Нифти, вице-президент Фонда "Наследие" Джеймс Карафано и научный сотрудник Энтони Ким. В ходе встречи гости были проинформированы об увеличении объемов грузоперевозок и важной роли, которую играет Бакинский порт в качестве регионального узла, соединяющего торговлю Востока-Запада.

С участниками достигнута договоренность о реализации совместных исследовательских проектов для повышения осведомленности о стратегическом значении "Среднего коридора" в логистике и глобальной торговле.