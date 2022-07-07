Обсуждено расширение сотрудничества в области авиации между Азербайджаном и Израилем

7 июля на встрече президента компании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Джахангира Аскерова с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком были обсуждены перспективы развития сотрудничества и обмена опытом в сфере гражданской авиации.

7 июля на встрече президента компании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Джахангира Аскерова с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком были обсуждены перспективы развития сотрудничества и обмена опытом в сфере гражданской авиации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZAL.

В ходе встречи президент AZAL Джахангир Аскеров отметил успешное развитие плодотворного сотрудничества в сфере гражданских авиаперевозок между странами.

По его словам, частота рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку составляет пять раз в неделю. Также три раза в неделю полеты в Баку из Тель-Авива и обратно выполняет авиакомпания Israir.

"Авиакомпания AZAL совместно со своими партнерами в Израиле – туристическими компаниями – ведет активную и большую работу для формирования и развития туристического потока из Израиля в Азербайджан", - сообщил Джахангир Аскеров.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик подчеркнул важность развития партнерства в рамках повышения транспортной доступности стран.

По его словам, данное сотрудничество служит росту объема туристического пассажиропотока и всестороннему развитию отношений между странами.