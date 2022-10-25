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Обсуждено привлечение японских компаний к Среднему коридору

Обсуждено привлечение японских компаний к Среднему коридору В рамках визита в Бакинский порт делегации, представляющей глобальные транспортные и логистические компании Японии, обсуждены возможности привлечения японских компаний к Cреднему коридору для максимального увеличения транзитных грузоперевозок между Восток
Инфраструктура
25 октября 2022 г. 15:37
Обсуждено привлечение японских компаний к Среднему коридору

В рамках визита в Бакинский порт делегации, представляющей глобальные транспортные и логистические компании Японии, обсуждены возможности привлечения японских компаний к Cреднему коридору для максимального увеличения транзитных грузоперевозок между Востоком и Западом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Во встрече приняли участие представители министерства экономики, торговли и промышленности Японии, около 20 ведущих логистических и транспортных организаций и компаний, таких как, Японское агентство международного сотрудничества (JICA), Японская организация внешней торговли (JETRO), JBIC.

Со стороны Азербайджана на встрече наряду с Бакинским портом приняли участие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), а также представители Координационного совета по транзитным грузоперевозкам. Гостям была предоставлена информация об осуществлении оперативных грузоперевозок между Европой и Азией через Бакинский порт. Делегацию также проинформировали о цифровых решениях и инструментах для укрепления эффективных и быстрых грузоперевозок как единого механизма в системе управления транзитными перевозками через Азербайджан.

Участники встречи также обсудили возможность привлечения японских компаний для максимального увеличения транзитных грузовых перевозок между Востоком и Западом через Средний коридор, вызывающий большой интерес на глобальном уровне.

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Версия на английском языке ФотоInvolvement of Japanese companies in Middle Corridor discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоYaponiya şirkətlərinin Orta Dəhlizə cəlb edilməsi müzakirə edilib

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