Обсуждена роль Азербайджана в коридоре Север-Юг

Состоялась онлайн-встреча на тему "Активизация международного транспортного коридора "Север-Юг": роль Азербайджана".

Состоялась онлайн-встреча на тему "Активизация международного транспортного коридора "Север-Юг": роль Азербайджана".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Conteiner.

На встрече присутствовали представители Министерства экономики Азербайджана, Индийской торговой палаты, посольства Индии в Азербайджане, Индийской ассоциации экспедиторов, дочерних компаний ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ADY Conteiner и ADY Express, индийской CONCOR и Бакинского международного морского торгового порта.

На вебинаре отметили, что международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" окажет особое влияние на объемы международных грузовых перевозок. Обсуждались инфраструктурные проекты и меры по привлечению грузов, перевозимых по коридору.

Во время встречи директор компании ADY Conteiner Натиг Джафаров рассказал о транспортных маршрутах, проходящих по территории нашей страны, а также о возможностях коридора "Север-Юг". Он отметил, что ADY Conteiner является одним из операторов первого контейнерного поезда, который в настоящее время движется из финского города Хельсинки, в индийский порт Нава-Шева. По его словам, поезд должен прибыть на станцию ​​назначения в течении 22-23 дней. Этот маршрут можно рассматривать как альтернативу Суэцкому каналу. Таким образом, по сравнению с морскими маршрутами, он значительно сокращает время перевозки грузов из Северной Европы в Индию и в обратном направлении.

Н. Джафаров отметил, что контейнеры на первом маршрутном поезде, движущемся по коридору, перевозятся железнодорожными платформами, принадлежащими ADY Conteiner. Он также отметил, что организация движения трансконтинентальных маршрутных поездов дальнего следования является одной из основных задач компании.

Посол Индии Бавитлунг Ванлалвавна отметил, что и его страна, и Азербайджан придают большое значение МТК "Север-Юг", и призвал участников поощрять использование транспортного коридора для перевозки грузов между двумя странами. Он проинформировал о предложении Индии включить в коридор порт Джабахар, и различных льготах, которые предлагает порт. Посол выразил надежду, что на очередном заседании Координационного совета, которое состоится в Баку в ближайшие месяцы, будет принято положительное решение о включении порта Джабахар в транспортный коридор.

Участники вебинара внесли ряд предложений по активизации коридора.