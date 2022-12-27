Обсужден план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту

Азербайджан и Казахстан обсудили план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Азербайджан и Казахстан обсудили план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сегодня в Астане состоялась встреча между делегациями ЗАО "Азербайджанские железные дороги"(АЖД) и АО "Казахстанские железные дороги". На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и логистики, в частности, план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В частности, был проведен обмен мнениями об условиях перевозки грузов из Китая и Казахстана через Азербайджан, конкурентоспособности соответствующего маршрута и привлечении дополнительных объемов грузов. На встрече стороны были подробно проинформированы о комплексных мерах, проводимых с целью повышения привлекательности маршрутов, проходящих через Азербайджан.