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Обсужден план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту

Обсужден план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Азербайджан и Казахстан обсудили план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Инфраструктура
27 декабря 2022 г. 17:57
Обсужден план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту

Азербайджан и Казахстан обсудили план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сегодня в Астане состоялась встреча между делегациями ЗАО "Азербайджанские железные дороги"(АЖД) и АО "Казахстанские железные дороги". На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта и логистики, в частности, план совместных действий по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В частности, был проведен обмен мнениями об условиях перевозки грузов из Китая и Казахстана через Азербайджан, конкурентоспособности соответствующего маршрута и привлечении дополнительных объемов грузов. На встрече стороны были подробно проинформированы о комплексных мерах, проводимых с целью повышения привлекательности маршрутов, проходящих через Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTransxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə birgə fəaliyyət planı müzakirə olunub

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