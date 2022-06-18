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Обсужден общий план освобожденных от оккупации территорий

Обсужден общий план освобожденных от оккупации территорий Очередное заседание Общественного совета при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре было организовано в расширенном составе с участием видных специалистов градостроительства и архитектуры страны.
Инфраструктура
18 июня 2022 г. 15:29
Обсужден общий план освобожденных от оккупации территорий

Очередное заседание Общественного совета при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре было организовано в расширенном составе с участием видных специалистов градостроительства и архитектуры страны.

Как сообщает Report, целью заседания являлось обеспечение активного участия общественности и местных профессиональных кругов в разработке основных документов территориального планирования в связи с освобожденными территориями, готовящихся по заказу Комитета в соответствии с поручениями главы государства.

В рамках заседания официальные лица комитета представили общий план освобожденных территорий, генпланы отдельных городов, подробно обсудили соответствующие градостроительные решения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan Azad Edilmiş Ərazilərin Ümumi Planı müakirə edilib

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