Обсужден общий план освобожденных от оккупации территорий

Очередное заседание Общественного совета при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре было организовано в расширенном составе с участием видных специалистов градостроительства и архитектуры страны.

Очередное заседание Общественного совета при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре было организовано в расширенном составе с участием видных специалистов градостроительства и архитектуры страны.

Как сообщает Report, целью заседания являлось обеспечение активного участия общественности и местных профессиональных кругов в разработке основных документов территориального планирования в связи с освобожденными территориями, готовящихся по заказу Комитета в соответствии с поручениями главы государства.

В рамках заседания официальные лица комитета представили общий план освобожденных территорий, генпланы отдельных городов, подробно обсудили соответствующие градостроительные решения.