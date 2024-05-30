Обсужден график возвращения жителей на освобожденные территории на 2025 год

Обсужден график возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана на 2025 год.

Обсужден график возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана на 2025 год.

Как сообщает Report, состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

В заседании под председательством первого заместителя председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намика Гумметова приняли участие специальные представители президента Азербайджана, высокопоставленные сотрудники Администрации президента и других соответствующих государственных учреждений, а также члены Рабочей группы.

На совещании рассмотрены вопросы планирования пригодных для ведения сельского хозяйства земель в населенных пунктах, пожарной безопасности на освобожденных от оккупации территориях, работы, проводимые в населенных пунктах, куда планируется возвращение до конца 2024 года, миграционный график на 2025 год, даны соответствующие поручения.